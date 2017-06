Festspiele MV : Start für „Weltstars in Redefin“

vergrößern 1 von 1 Foto: Tilo Röpcke 1 von 1

Die weltweit gefeierten Berliner Philharmoniker waren gestern erneut zu Gast bei den Festspielen MV. Mit Gustavo Dudamel am Dirigentenpult eröffnete das Orchester die Reihe „Weltstars in Redefin“. Die Konzerte auf dem idyllischen Landgestüt gehören in jedem Sommer zu den besonderen Höhepunkten der Musikfestspiele. Viele Besucher kamen zum traditionellen Picknick und besuchten vor dem Konzert die Pferdeshow.