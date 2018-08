Sorge um „Zitrone des Nordens“ : Trockenheit sorgt für kleine Sanddornbeeren

Anbauer rechnen mit geringerer Ernte. Absterbende Sträucher sorgen für Kopfzerbrechen

von Iris Leithold

20. August 2018, 20:30 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Sanddornernte begonnen. Die Sanddorn Storchennest GmbH (Ludwigslust) erwartet aufgrund der Trockenheit eine deutlich geringere Ausbeute als in den vergangenen Jahren. „Der Behang ist gut, aber die Beeren sind sehr klein“, sagte Geschäftsführerin Silvia Hinrichs gestern zum Erntestart. Das Unternehmen ist mit rund 120 Hektar Plantagen einer der größten Anbauer der „Zitrone des Nordens“ bundesweit.

„Wir werden bei Weitem nicht das Ernteergebnis von 2017 erreichen“, sagte Hinrichs. Damals sei die Ernte mit 85 Tonnen sehr gut ausgefallen. Normal seien 50 bis 70 Tonnen – doch in diesem Jahr rechnet Hinrichs nur mit etwa 35 Tonnen. Fast 30 Mitarbeiter und Erntehelfer seien seit gestern im Einsatz, um die dornigen Zweige mit den kleinen, orangefarbenen Beeren von den Sträuchern zu schneiden. Im Betriebshof werden sie schockgefrostet, eine Maschine rüttelt die Beeren anschließend von den Zweigen. Die Ernte werde voraussichtlich vier Wochen dauern, sagte Hinrichs. Es gebe frühere und spätere Sorten.

Ein zweiter großer Sanddornanbauer ist das Unternehmen Forst Schneebecke in Alt Steinhorst bei Marlow (Vorpommern-Rügen). Inhaber Benedikt Schneebecke berichtet ebenfalls von massiven Trockenschäden. Die Beeren seien höchstens halb so groß wie in anderen Jahren, rund 20 Prozent der Beeren seien gänzlich vertrocknet und abgefallen, sagte er.

Pilz macht Sanddorn zu Schaffen

Silvia Hinrichs geht aufgrund der Trockenheit von einer höheren Konzentration an Inhaltsstoffen aus. Wichtig sind neben Vitamin C auch der Gehalt an Mineralstoffen, Spurenelementen und weiteren Vitaminen. Die Konzentration werde in einem Labor geprüft, sagte sie. Anschließend werde entschieden, ob die aktuelle Ernte aus Ludwigslust als „Premium-Edition“ zu einem höheren Preis verkauft werden könne.

Kopfzerbrechen bereitet Hinrichs eine Krankheit, möglicherweise eine Pilzkrankheit, die seit einigen Jahren bei Sanddornsträuchern im Nordosten beobachtet wird. „Vor zwei Jahren haben wir eine vier Hektar große Plantage verloren“, sagte sie. Auch Schneebecke ist betroffen: Eine drei Hektar große Plantage sei abgestorben.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hatte vor einigen Wochen von dem Sanddornsterben im Nordosten berichtet. Am Hochufer von Ahrenshoop seien bereits ganze Bestände tot. In Teilen Rügens sowie zwischen Börgerende und Heiligendamm gebe es ebenfalls abgestorbene Sanddornsträucher. Er bezeichnete die Lage als dramatisch und kündigte ein umfangreiches Monitoring im Land mit Probeentnahmen und -untersuchungen an.