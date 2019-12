Ernährung in MV : Trotz Vegan-Trend: So gerne essen die Deutschen Fleisch

Deutsche achten bei der Auswahl von Gerichten auf regionale Herkunft und artgerechte Tierhaltung. Das zeigt eine Studie der Restaurantkette Peter Pane und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF).

von Paul Grotenburg

16. Dezember 2019, 16:51 Uhr

Ein großes Stück Fleisch liegt auf dem Restaurantteller. Dass es gut schmeckt, scheint bei dem saftigen Anblick so sicher wie das Amen in der Kirche. Doch der Geschmack alleine reicht den meisten Deutschen scheinbar nicht mehr. Das Steak, ebenso wie der Burger oder andere Fleischgerichte, die im Restaurant auf den Teller kommen, sollten vom Bauern aus der Region stammen. Ebenso wie die Kartoffeln, aus denen die Fritten gemacht sind, oder Gemüse und Salat, die als Beilage serviert werden.

Dieser Meinung sind 35 Prozent der Deutschen, wie Ergebnisse der der bevölkerungsrepräsentativen Studie „Ernährungstrends 2025 – Was die Deutschen wirklich essen wollen“, für die 1000 Bürger über 18 Jahren im Auftrag der Restaurantkette Peter Pane befragt wurden, zeigen. Die Zahlen liegen diesem Medium exklusiv vor.

Jeder dritte achte demnach derzeit bei der Auswahl von Gerichten auf die regionale Herkunft. Künftig wollen sogar 39 Prozent auf die Regionalität achten.

Das Ergebnis kann der Auftraggeber der Studie bestätigen:

Genuss ohne Reue – das ist es, was die Deutschen wollen. Tierwohl und Regionalität spielen in der Gastronomie in Deutschland eine immer größere Rolle. Patrick Junge, Geschäftsführer und Inhaber der Unternehmensgruppe Paniceus, zu der Peter Pane gehört.

Dabei trifft der Hype um regionale Produkte beide Geschlechter gleichermaßen und zieht sich auch quer durch alle Altersschichten. Die 30- bis 39-Jährigen sind dabei mit 40 Prozent die größten Regional-Fans.

Zur Studie Für die Studie „Ernährungstrends 2025 – Was die Deutschen wirklich essen wollen“ wurden repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahre befragt. Die Umfrage wurde im Juli 2019 online durchgeführt. Die Restaurantkette Peter Pane und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hatten die Studie in Auftrag gegeben.

Artgerechte Tierhaltung spielt große Rolle

28 Prozent der Befragten achten bei der Auswahl von Gerichten vor allem auf artgerechte Tierhaltung.

Nicht nur für den Geschmack, sondern auch für das Gewissen

Wichtig sei es nicht mehr nur, dass das Fleisch gut schmecke, sondern auch ohne schlechtes Gewissen genossen werden könne. Deshalb würden sich mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) die Speisekarte besonders gründlich durchlesen, um mehr über Herkunft und Herstellung der Speisen zu erfahren. In Zukunft steige diese Zahl laut Studie auf 57 Prozent.

<div style="visibility: hidden" overflow tabindex=0 role=button aria-label="Loading..." placeholder>Loading...</div></amp-iframe>" width="100%" frameborder="1" scrolling="no" height="550">

Zudem gilt: Je jünger der Restaurantbesucher, desto eher fragt er nach dem Tierwohl.

<div style="visibility: hidden" overflow tabindex=0 role=button aria-label="Loading..." placeholder>Loading...</div></amp-iframe>" width="100%" frameborder="1" scrolling="no" height="550">

Mehr als 50 Prozent bestellen immer Fleisch im Restaurant

Trotz Vegan-Trend bestellen noch 53 Prozent der Deutschen immer ein Fleisch- oder Fischgericht im Restaurant, weitere 37 Prozent zumindest ab und zu.

<div style="visibility: hidden" overflow tabindex=0 role=button aria-label="Loading..." placeholder>Loading...</div></amp-iframe>" width="100%" frameborder="1" scrolling="no" height="550">

Besonders beliebt sind deshalb Lokale, in denen Fleischliebhaber auf ihre Kosten kommen: So essen laut Studie 66 Prozent der Deutschen gern in Burger- und Steakrestaurants.

Damit sind sie die beliebtesten der neueren Gastronomiekonzepte (nicht dazu zählen vergleichbare ältere Konzepte wie die gutbürgerliche, italienische oder griechischen Küche).

Auf den Plätzen zwei und drei der Beliebtheitsrangliste folgen Lokale mit orientalischer und indischer Küche. Sushi-Restaurants landen auf dem vierten Platz. Abgeschlagen sind die rein vegetarischen und veganen Gaststätten auf dem vorletzten und letzten Platz der Rangliste.

<div style="visibility: hidden" overflow tabindex=0 role=button aria-label="Loading..." placeholder>Loading...</div></amp-iframe>" width="100%" frameborder="1" scrolling="no" height="550">

Deutsche essen regelmäßig auswärts

<div style="visibility: hidden" overflow tabindex=0 role=button aria-label="Loading..." placeholder>Loading...</div></amp-iframe>" width="100%" frameborder="1" scrolling="no" height="350">

Jeder Vierte gibt an, innerhalb von vier Wochen zwei- bis dreimal auswärts zu essen. Jeder achte Befragte geht sogar ein- bis zweimal in der Woche in eine Gaststätte.

Beliebt ist der Besuch eines Restaurants besonders bei den Jüngeren:

<div style="visibility: hidden" overflow tabindex=0 role=button aria-label="Loading..." placeholder>Loading...</div></amp-iframe>" width="100%" frameborder="1" scrolling="no" height="700">