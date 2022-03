Mecklenburgische Seenplatte : Überfall auf Imbiss: Inhaber leicht verletzt

Mehrere Menschen haben in Neubrandenburg einen Imbiss überfallen. Nach ersten Erkenntnissen sollen am Sonntagabend die Täter das Lokal betreten und den 56 Jahre alten Inhaber aufgefordert haben, Bargeld auszuhändigen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Als sich dieser weigerte, kam es demnach zu Gewaltanwendung, wie es hieß. Den genauen Hergang der Tat wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mitteilen.

Der Mann sei leicht verletzt worden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter seien ohne Beute geflüchtet. Zwei Tatverdächtige wurden bei einer Fahndung vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauerten an....

