Lesertelefon : Übergabe der Firma gut vorbereiten

Ich bin seit acht Jahren in einen Betrieb des Werkzeughandels angestellt. Mein Chef hat mich gefragt, ob ich den Betrieb kaufen möchte, wenn er das Rentenalter erreicht. Habe ich eine Chance, die Kaufpreissumme von etwa 300 000 Euro zusammen zu bekommen?

Zusammen mit angemessenen Anteil an Eigenkapital besteht die Möglichkeit, über Darlehen der Hausbank, gegebenenfalls der KfW und Bürgschaften der Bürgschaftsbank MV eine Gesamtfinanzierung abzusichern.

Ich möchte mich beruflich umorientieren. Nebenberuflich habe ich bereits für ein Versicherungsbüro gearbeitet. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, wenn ich dieses übernehmen möchte, weil der Inhaber in Rente geht?

Für die Vermittlung von Versicherungen benötigen Sie eine Erlaubnis nach § 34d Gewerbeordnung, und sie müssen sich im Vermittlerregister registrieren lassen. Um die Erlaubnis zu erhalten, müssen Sie sachkundig und zuverlässig sein, in geordneten Vermögensverhältnissen leben und eine Berufshaftpflichtversicherung haben. Die IHK berät Sie dazu gern. Sie erteilt die Erlaubnisse und registriert. Durch den Besuch eines Existenzgründer-Seminars können Sie sich intensiv auf die Gründung vorbereiten.

Verfügt die IHK über eine Liste von Unternehmen, die zum Verkauf stehen?

Gemeinsam mit der KfW betreiben die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern die bundesweite Unternehmensbörse nexxt-change. Hier inserieren Unternehmer, die ihr Unternehmen abgeben wollen sowie Menschen, die gern ein Unternehmen kaufen möchten. In Ergänzung pflegt die Koordinierungsstelle „Unternehmensnachfolge in Mecklenburg-Vorpommern“ eine interne Datenbank über Unternehmen und Gesuche in Mecklenburg-Vorpommern auf Basis detaillierter Exposés.

Man hört immer wieder, dass man mit 55 anfangen sollte, über die Nachfolge nachzudenken. Rente bekomme ich erst mit 67, warum also so früh beginnen?

Einige Regelungen benötigen bis zu zehn Jahre Zeit, zum Beispiel Freibeträge bei der Schenkungssteuer. Möchte ein Familienmitglied oder ein Mitarbeiter das Unternehmen weiterführen, benötigt er oft mehrere Jahre, um alle notwendigen Qualifikationen zu erwerben, Managementaufgaben zu erlernen und im Idealfall schrittweise Verantwortung zu übernehmen. Oft hinterlässt ein zur Nachfolge geeigneter Mitarbeiter auch eine empfindliche Lücke in der Personalstruktur. Bevor er an das Management herangeführt werden kann, muss er also erst seinen eigenen Stellennachfolger einarbeiten. Familiennachfolger sollten auch außerhalb des Familienunternehmens einige Jahre Erfahrung sammeln. Im Übrigen kann man nicht davon ausgehen, dass es gleich mit dem ersten Kandidaten klappt!

Ich möchte das erfolgreiche Unternehmen meines Vaters kaufen und weiterführen. Nun verlangt die Hausbank von mir einen Businessplan. Warum ist das nötig?

Der Businessplan erklärt der Hausbank, was genau Sie vorhaben und wie sich das rechnet. Kaum ein Übernehmer führt das Unternehmen völlig unverändert fort – und in den allermeisten Fällen wäre das ja auch gar nicht sinnvoll. Neue Geschäftsführer betrachten das Unternehmen objektiver, als das dem Vorgänger nach vielen Jahren im Unternehmen noch möglich ist. Sie bringen neue Produktideen ein und wollen das Unternehmen technologisch voranbringen. Ein Businessplan hilft, über diese Dinge strukturiert nachzudenken und die finanziellen Auswirkungen abzuschätzen. Er ist also sowohl für die finanzierende Bank als auch für Sie als Jungunternehmer ein wertvolles Hilfsmittel.

Die meisten Existenzgründer bauen sich ihr Unternehmen neu auf. Wieso kann der Kauf eines Unternehmens eine interessante Alternative sein?

Der Kauf eines Unternehmens hat Vor- und Nachteile. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass das zu erwerbende Unternehmen bereits am Markt tätig ist. Produkte und Dienstleistungen sind bereits eingeführt und es bestehen Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Die Beschäftigten des Unternehmens sind im Regelfall ein bereits eingespieltes Team. Das alles muss der Gründer erst aufbauen, ein meist längerfristiger und aufwändiger Prozess!

Wie finde ich als Existenzgründer für mich die „richtige“ Firma?

Hier gibt es viele Möglichkeiten! Die meisten Existenzgründer suchen speziell in ihrer Branche oder innerhalb ihrer Kompetenzfelder nach dem „passenden“ Unternehmen. Ideal ist der Einstieg bei Betriebsinhabern, die sich bewusst dazu entschieden haben, ihre „eigene“ Unternehmensnachfolge langfristig zu planen und durchzuführen.

Sind Unternehmenswert und Kaufpreis identisch?

Unternehmenswert und Kaufpreis sind nicht identisch. Es gibt auch keinen objektiven Unternehmenswert. Der Wert eines Unternehmens kann für verschiedene Kaufinteressenten sehr unterschiedlich sein. Preisobergrenze ist der strategische Wert, Preisuntergrenze ist der Liquidationswert des Unternehmens.

Welche Steuern fallen beider Übertragung eines Unternehmens durch Schenkung oder Erbschaft an?

Unentgeltliche Übertragungen von Unternehmen durch Schenkung oder Erbschaft unterliegen grundsätzlich der Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer. Seit dem 1. Januar 2016 erfolgt die Bewertung des übertragenen Unternehmens grundsätzlich nach dem sogenannten vereinfachten Ertragswertverfahren mit einem Kapitalisierungsfaktor von 13,75 für alle Erwerbe. Die Ermittlung des Unternehmenswertes kann aber auch durch ein Sachverständigengutachten erfolgen. Einzelne Gestaltungen können allerdings auch der Einkommensteuer und/oder der Grunderwerbsteuer unterliegen. Setzen Sie sich diesbezüglich mit einem Steuerberater in Verbindung!

Ich bin seit mehr als 30 Jahren verheiratet und bin Bauunternehmer. Kurz nach der Wende habe ich einige Grundstücke erworben, die zwischenzeitlich teures Bauland geworden sind. Erbin soll meine Frau sein. Allerdings befürchte ich, dass für sie der Steuerfreibetrag in Höhe von 500 000 Euro bei weitem nicht den Wert meiner Firma und der Grundstücke abdeckt, sodass dann Erbschaftssteuer zu zahlen ist. Kann man dagegen etwas unternehmen?

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Sie haben mitgeteilt, dass Sie mit Ihrer Frau keinen Ehevertrag geschlossen haben, und dass Ihre Frau kein nennenswertes Vermögen hat. Da Sie während der Ehe Ihren Betrieb gegründet haben und auch der Grundstückskauf während der Ehe erfolgt ist, stellt im Falle Ihres Todes der gesamte Nachlass familienrechtlichen Zugewinn dar. Die Zugewinnausgleichsforderung in Höhe von 50 Prozent dieser Summe – zum Beispiel 500 000 Euro bei 1 Million Euro Wert des Gesamtnachlasses – ist gemäß § 5 Erbschaftssteuergesetz komplett steuerfrei. Für den Restbetrag von 500 000 Euro würde dann der Erbschaftssteuerfreibetrag Ihrer Frau ausreichen. Sollte es sich bei Ihrem Vermögen nicht um Zugewinn handeln, gäbe es auch die Möglichkeit, alle zehn Jahre einen Teil des Vermögens an Ehepartner, Kinder, Enkel im Rahmen der geltenden Freibeträge zu übertragen. Bitte bedenken Sie aber: Man soll sich nicht arm schenken!

Wir sind eine Erbengemeinschaft von drei Geschwistern. Der Erbengemeinschaft gehört ein Haus in Schwerin. Unsere Mutter ist 2010 verstorben. Seitdem bewohnt das Haus unser jüngster Bruder allein. Wir wollen das Haus gerne verkaufen. Unser Bruder weigert sich aber mit der Begründung, unsere Mutter hätte sich gewünscht, dass das Haus für die Familie erhalten bleibt. Davon hat aber momentan nur unser Bruder etwas. Was können wir tun?

Soweit im Testament nicht ausdrücklich angeordnet wurde, dass die Erbauseinandersetzung ausgeschlossen ist, kann gem. § 2042 Abs. 1 BGB jeder Miterbe jederzeit die Auseinandersetzung, sprich Aufteilung des Erbes verlangen. Falls die Erben sich nicht einigen können, erfolgt dies durch Teilungsversteigerung (§ 180 ZVG). Nach der öffentlichen Versteigerung, bei der auch jeder Miterbe mitbieten kann, wird der erzielte Versteigerungserlös unter den Erben aufgeteilt. Da ein solches Verfahren teilweise länger als ein Jahr dauern kann, raten wir Ihnen, von Ihrem Bruder die Zahlung einer Nutzungsentschädigung (entspricht einem Drittel der monatlich zu erzielenden Miete) zu fordern. Leider können Sie diese nicht rückwirkend seit dem Tod Ihrer Mutter, sondern nur für die Zukunft fordern und auch gerichtlich durchsetzen. Lassen Sie sich hier vorher auf jeden Fall durch einen Fachanwalt beraten.

Ich möchte gern einen Handwerksbetrieb übernehmen. Worauf muss ich achten?

Wenn Sie sich als Handwerker selbstständig machen wollen, müssen Sie in die Handwerksrolle eingetragen werden. Die Handwerkskammer prüft, ob Sie die notwendigen Voraussetzungen mitbringen. Es ist zwischen zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Gewerken im Handwerk zu unterscheiden. Bei zulassungspflichtigen Gewerken wird der Meisterbrief oder eine gleichwertige anzuerkennende Qualifikation vorausgesetzt.

Ich bin Handwerksmeister und möchte einen Meisterbetrieb übernehmen. Bekomme ich dafür eine Förderung?

Wenn ein Handwerksmeister einen Meisterbetrieb übernimmt, kann er eine Meisterprämie in Höhe von 7500 Euro erhalten. Die betriebswirtschaftlichen Berater der Handwerkskammer informieren und unterstützen Sie gern bei der Antragstellung.

Die Fragen beantworteten folgende Experten: Christine Dörband (IHK zu Schwerin), Manja Jonas (Bürgschaftsbank MV), Axel Beck (Steuerberater), Stefan Riedel (Fachanwalt für Erbrecht), Birk Palitzsch (Handwerkskammer Schwerin)











von Angela Hoffmann

erstellt am 28.Jun.2017 | 23:07 Uhr