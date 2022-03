Integration : Ukraine-Flüchtlinge haben Anspruch auf Deutschkurs

Ukrainische Kriegsflüchtlinge haben Anspruch auf einen Deutschkurs. „Vom Bundesarbeitsministerium haben wir gestern noch einmal die eindeutige Aussage bekommen, dass die Sprachkurse und Berufssprachkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine geöffnet und natürlich kostenlos sind“, erklärte der Sprecher des Schweriner Sozialministeriums, Alexander Kujat, am Donnerstag. „Das Gleiche trifft auf die Erstorientierungskurse zu.“

Inwiefern aufgrund der großen Zahl an Flüchtlingen zusätzliche Kurse eröffnet werden, ist noch offen. Im Moment sei alles noch in der Findungsphase, sagte Kujat. „Viele ukrainische Flüchtlinge wollen nach der Erstregistrierung in eine andere Stadt oder ein anderes Bundesland, was auch möglich ist.“ Die Kapazität vorhandener Kurse werde derzeit vieleror...

