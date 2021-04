Massive Corona-Verstöße? : Verfahren nach AfD-Parteitag in Grimmen

Kreis stellt Filmmaterial sicher / Massive Verstöße gegen Corona-Vorschriften?

Grimmen | Der Skandal-Parteitag der AfD in Grimmen hat ein Nachspiel: „Wir haben ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet“, sagte am Dienstag ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. Dabei geht es um mögliche Verstöße gegen die Corona-Verordnung. „Wir haben Beweismaterial wie Filme gesammelt. Jetzt laufen dazu die Anhörungen“, so der Sprecher. Weiterl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.