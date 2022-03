Tarifkonflikt : Verhandlungen für Ostchemie gestartet

Gewerkschaft und Arbeitgeber sind am Montag in Leuna zu ihrer ersten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Ostchemie zusammengekommen. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) fordert im Kern ein Plus der Entgelte und Ausbildungsvergütungen oberhalb der Preissteigerungsrate. Zudem geht es der Gewerkschaft um eine einheitliche Erhöhung von Zuschlägen für die Nachtschicht. Die Arbeitgeberseite lehnt die Forderungen der Gewerkschaft als unverhältnismäßig ab. Die energieintensive Branche beklagt steigende Energie und Rohstoffkosten.

Nach Ansicht der Gewerkschaft haben die...

