A19 bei Malchow : Vier Verletzte nach schwerem Unfall

Richtungsfahrbahn Berlin voll gesperrt

von Susan Ebel

22. Juli 2018, 17:07 Uhr

Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Berlin hat sich am Nachmittag gegen 15:10 Uhr, kurz vor der Petersdorfer Brücke ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war der Fahrer eines VW Passat rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen schleuderte in den Graben und überschlug sich mehrmals. Ersthelfer zogen die Verletzten aus dem Auto und alarmierten die Rettungskräfte.



Im Einsatz waren ein Notarzt sowie mehrere Rettungswagen auch aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und Landkreis Rostock. Die Feuerwehren aus Alt Schwerin und Malchow kamen ebenfalls zum Einsatz.



Drei Insassen erlitten leichte, eine ältere Frau hingegen schwere Verletzungen. Die Autobahn musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.