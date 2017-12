Politik MV : Volksbefragung soll in die Landesverfassung

Komisch, als im Oktober die Linke im Landtag einen Gesetzentwurf zur Senkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre einbrachte, war das für die SPD/CDU-Koalition noch Teufelszeug – zumindest so, wie es die Linke machen wollte. Abgelehnt. Vielmehr verwiesen auch damals schon die Koalitionsfraktionen darauf, sich dem Wahlalter ab 16 über eine Volksbefragung nähern zu wollen, und zwar unter Einbeziehung der 16- und 17-Jährigen. Also frühestmöglich bei der nächsten Kommunalwahl in MV im Jahr 2019. Das ist nicht neu. Es mag sein, dass die CDU mit der Absenkung ein Problem hat. So machte es jedenfalls der noch jugendliche Abgeordnete Sebastian Ehlers deutlich. Aus grundsätzlichen Bedenken, die er und offenbar die CDU aber beiseiteschieben würden, wenn die Jugendlichen mehrheitlich für ein Wahlrecht ab 16 stimmen würden. Was für eine Logik. Fakt ist, die Koalition hat das Wahlalter ab 16 wie vieles andere vor sich hergeschoben. Im ersten Jahr ist schlicht wenig geschehen. In den Koalitionsverhandlungen im Herbst 2016 war beim Thema Volksbefragung immer die Bundestagswahl als erster Probelauf im Gespräch. Auch da hätten die Betroffenen einbezogen werden können. Alles andere sind Ausreden.