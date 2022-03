Flüchtlinge : Volkshochschulen brauchen Geld für mehr Deutschkurse

Den Flüchtlingen aus der Ukraine müssen rasch Einsteiger-Deutschkurse angeboten werden, sagt die Direktorin des Volkshochschulverbandes, Ines Poloski-Schmidt. Sie sieht das Land stärker in der Pflicht.

Mit den Tausenden Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die in den letzten Wochen nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind, wächst sprunghaft der Bedarf an Deutschkursen. Die Volkshochschulen versuchen darauf zu reagieren, stehen jedoch in den Regionen vor unterschiedlichen Herausforderungen, wie Verbandsdirektorin Ines Poloski-Schmidt berichtet. „Die S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.