Erzieherausbildung : Von der Demografie getrieben

„Wir sind sportlich unterwegs“, gibt Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) unumwunden zu. Noch hat der Landtag das entsprechende Gesetzgebungsverfahren gar nicht zum Abschluss gebracht, da läuft schon die Bewerbungsfrist für die ersten 125 Stellen in der neuen dualen Erzieherausbildung. Bereits am 14. Juni, so Sozialministerin Stefanie Drese (SPD), endet die Bewerbungsfrist für die Ausbildung zur „Staatlich geprüften Fachkraft für Kindertageseinrichtungen“, für die ab 1. August an fünf staatlichen Berufsschulen im Land je eine Klasse mit 25 Schülern eingerichtet wird. Bewerbungen sind an die Kita-Träger zu richten, in denen dann auch der praktische Teil der Ausbildung stattfinden wird.

Ursprünglich, so Drese, sollte der neue Ausbildungsgang erst ein Jahr später starten, doch der erhebliche Fachkräftebedarf in Kindertagesstätten hätte die Landesregierung gezwungen, schneller zu handeln. Drei Faktoren würden diesen Bedarf befördern: Zum einen sei es der demografische Wandel – schon jetzt sind Drese zufolge ein Viertel aller Erzieherinnen und Erzieher älter als 55 Jahre. Des weiteren steigen die Geburtenzahlen im Land kontinuierlich. Und schließlich nimmt die ohnehin schon sehr hohe Betreuungsquote im Land weiter zu. „Während 2014 noch 97 500 Kita-Plätze im Land benötigt wurden, waren es 2016 schon 101 500“, so die Ministerin.

Dazu komme, dass das Land im bundesweiten Wettstreit um Fachkräfte stehe, ergänzt ihre Kollegin aus dem Bildungsressort. Mecklenburg-Vorpommern orientiere sich an einem Modell zur dualen Erzieherausbildung aus Baden-Württemberg. Anders als von Kritikern aus Opposition und Gewerkschaften unterstellt, sei die neue Ausbildung eine vollwertige, betont Hesse. Der Unterschied zu den Inhalten, die bei der Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher vermittelt werden, bestehe lediglich darin, dass sie sich nur auf Kinder im Alter zwischen 0 und 10 Jahren beziehen. Die duale Ausbildung sei sehr viel praxisnäher, die jungen Leute würden mindestens 2000 Stunden in den Einrichtungen verbringen, in denen sie von Mentoren betreut werden. Dazu, wie diese auf ihre Aufgabe vorbereitet werden sollen, liefen noch die letzten Absprachen.

Auch andere Punkte, die in den Anhörungen zum neuen Gesetz zur Sprache kamen, sind noch nicht restlos geklärt. Beispielsweise die Anrechnung der künftigen Auszubildenden auf die Fachkraft-Kind-Relation. „Sie müssen angerechnet werden, um in den Entgeltverhandlungen berücksichtigt zu werden“, verdeutlicht Sozialministerin Drese. Denkbar sei aber, das gestaffelt nach Ausbildungsjahren zu tun.

Birgit Hesse ist wichtig zu betonen, dass es sich bei der dualen Ausbildung um ein zusätzliches Angebot handelt. Die vierjährige vollzeitschulische Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher sei unverändert möglich. Ob es für die künftigen Kita-Fachkräfte eine Anschlussqualifizierung geben wird, müsse in den kommenden Jahren entschieden werden.

Trägern wie der der Rostocker Awo-Sozialdienst gGmbH ist diese Qualifizierung sehr wichtig, wie deren Geschäftsführer Sven Klüsener erklärt. Eine bundesweite Anerkennung gebe es nämlich bislang nur für den Staatlich anerkannten Erzieher. Dennoch ist das Interesse am neuen Beruf groß, möglicherweise auch, weil hier anders als bei der schulischen Ausbildung eine Vergütung gezahlt wird. Dem Träger von vier Kindertagesstätten lägen bereits 21 Bewerbungen für die Ausbildung zur Kitafachkraft vor, darunter sechs von jungen Männern – „ohne dass wir dafür irgendetwas getan haben“, so Klüsener. Fünf Bewerber sollen tatsächlich eingestellt werden.

„Ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass es eine Verbesserung des Systems ist, diese Ausbildung einzuführen“, betont Klüsener. Weil die neue Ausbildung praxisorientierter sei, sehe er auch keine Qualitätsverluste. Und die Kritik von Gewerkschaften, dass die dual ausgebildeten künftigen Erzieher einmal deutlich schlechter bezahlt werden, kann Klüsener auch nicht teilen. Er gehe davon aus, dass die Tarifpartner eine Lösung zur tariflichen Gleichstellung hinbekommen, bis 2020 die ersten Absolventen auslernen.

von Karin Koslik

erstellt am 01.Jun.2017 | 05:00 Uhr