Termine-Top-5 : Von festlich bis sportlich

erstellt am 08.Sep.2017 | 20:00 Uhr

Stromfest in Warnemünde

Der Ausklang der Sommersaison wird in Warnemünde am Wochenende mit einem Fest gefeiert, das in diesem Jahr allerdings nicht am Alten Strom, sondern auf der Promenade stattfindet.

11. Kunst- und Kulturnacht Ludwigslust

Am Sonnabend ist es wieder soweit. Von 19-24 Uhr öffnen Kirchen, Vereine, Verbände, Privatpersonen und Geschäfte ihre Türen für die Kunst- und Kulturnacht in Ludwigslust.

Hafenfest Parchim

Die Betreiber von Hafenterrassen und Irish Pub haben eine Menge geplant, um die Parchimer zusammenzubringen. Der Tag soll der ganzen Familie gefallen, erklären die beiden Parchimer.

Altstadtfest Schwerin

Die Veranstalter des Altstadtfestes in Schwerin versprechen auf mehreren Bühnen und an vielen Ständen rund um den Pfaffenteich ein abwechslungsreiches Programm. Mit dabei: Neue-Deutsche-Welle-Star Markus.

20. See- und Parkfest Groß Lüsewitz

Töpfern, Mitmachzirkus, Isenkierl-Loop: Die Veranstalter des See- und Parkfestes in Groß Lüsewitz setzen auf einen Mix aus Bewährtem und Neuem.

