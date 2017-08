Termine-Top-5 : Von großen Schiffen bis zu kleiner Kunst

Schiffegucken satt

Noch bis Sonntag lädt die Hansestadt Rostock zum größten Traditionsseglertreffen der Welt ein. Die bunten Marktmeilen im Stadthafen und in Warnemünde laden zum Bummeln, Schlemmen und sich Vergnügen ein. Auf gut einem Dutzend Bühnen treten internationale, maritime und regionale Künstler auf.

>> zur Veranstaltungsseite

Starbesuch in Schwerin

Mit ihrem ersten deutschsprachigen Album "Muttersprache" und der gleichnamigen Tour 2015/16 hat sich Ausnahmekünstlerin Sarah Connor vor einem Jahr neu erfunden und endgültig ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Am Samstag zeigt sie ihr Können auf der Freilichtbühne in Schwerin.

>> zur Veranstaltungsseite

Atemberaubende Kleinkunst

Das „Kleine Fest im großen Park“ in Ludwigslust ist als größtes Open Air der Festspiele MV immer gefragter. Die Veranstaltung ist trotz der 9000 Karten pro Tag de facto ausverkauft. Wer dennoch eine Karte ergattert, kann einen Abend voller Kunst, Schauspiel, Musik und Artistik erleben.

>> zur Veransatltungsseite

Pyrokünstler im Wettstreit

Alle Jahre wieder begeistert das bekannte Feuerwerksfestival "Pyro Games" die Besucher auf seiner Deutschlandtournee. Am Samstag ist das Lichtermeer auf der Seebrücke Zinnowitz zu erleben. Ein spektakuläres Rahmenprogramm sowie kulinarische Leckerbissen lassen keine Wünsche offen.

>> zur Veranstaltungsseite

Die Geschichte des letzten Königs

Sonntagabend wird die Oper „Nabucco“ unter freiem Himmel präsentiert. „Nabucco“ ist ein Frühwerk von Giuseppe Verdi, der die Oper nach dem Tod seiner jungen Frau und ihrer beiden Kinder komponierte. Die monumentale Nabucco-Aufführung wurde bereits in Zürich, Luxemburg, Lausanne und Berlin gefeiert – nun sind sie in Schwerin. Mit großem Orchester, Chor und vielen weiteren Solisten in der Bestbesetzung, ist die Vorstellung ein besonderes Erlebnis.

>> zur Veranstaltungsseite

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie in unserer Veranstaltungsdatenbank.

von svz.de

erstellt am 11.Aug.2017 | 20:00 Uhr