Termine-Top-5 : Von Heimatgefühlen und Dampfkraft bis Spaß am Wasser

54. Heimatfest in Sternberg

Das Programm steht fest. Zu Land, zu Luft und auf dem See: Ab Freitag feiern die Sternberger und ihre Gäste wieder auf dem Heimatfest.

>> zur Veranstaltungsseite

12. Internationales Dampftreffen Alt Schwerin

Historische Dampfkraft im Original wie auch im Modell: Am 5. und 6. August ist es wieder soweit - das Agreoneum Alt Schwerin steht zum zwölften Mal voll unter Dampf. Eines der größten Dampftreffen Deutschlands erwartet seine Gäste.

>> zur Veranstaltungsseite

Große Sommerparty am Inselsee in Güstrow

Das traditionelle Inselseefest in Güstrow bietet vom 4. bis 6. August Attraktionen am und auf dem Wasser. Die Gäste können sich auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, eine Händlermeile, ein Kinderland, Schausteller und vieles mehr freuen.

>> zur Veranstaltungsseite

Kampf um den Schildbürgerpokal auf der Grasbahn in Teterow

Zum 14. Mal stehen am Samstag Fahrer aus 9 Nationen beim Rennen um den Schildbürgerpokal in Teterow am Startband.

>> zur Veransatltungsseite

Die Riese lädt zum Quellfest

Mecklenburger und Prignitzer feiern am Sonnabend in Ruhner Bergen gemeinsam. Der Cheforganisator verspricht ein unterhaltsamens Programm.

>> zur Veranstaltungsseite

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie in unserer Veranstaltungsdatenbank.

von svz.de

erstellt am 04.Aug.2017 | 20:00 Uhr