Termin-Top-5 : Von kulinarischer Weltreise bis zum Rennen der Traktoren

vergrößern 1 von 1 Foto: Köhn 1 von 1

Delikatessen aus aller Welt. Auf die Hand & in den Mund! Das Street Food Festival Schwerin öffnet seine Tore und bietet Euch, unter dem Motto "Einmal um die Welt" kulinarische Highlights in fantastischer Open-Air Atmosphäre.

>> zur Veranstaltungsseite

„Psychedelic Circus Festival“ in Göhlen

Zu dem mehrtägigen Musik-Spektakel, das vom 1. bis 5. Juni an der Lauckmühle in der Nähe von Göhlen stattfindet, werden 6000 Menschen aus etwa 20 Ländern erwartet.

>> zur Veranstaltungsseite

Trecker Treck in Banzkow

Das Pfingstwochenende ist traditionell dem Neddelrad in Banzkow vorbehalten und wird auch in diesem Jahr das Mekka für tausende von Besuchern.

Wie in den Jahren zuvor werden abermals viele Starter mit ihren Traktoren anreisen und versuchen, dem Moderator das erlösende "Full Pull" zu entlocken. Das ist nämlich das Ziel beim Trecker Treck, den Bremswagen über die besagte Linie zu ziehen.

>> zur Veranstaltungsseite

Beach Open Air in Neustadt-Glewe mit Christina Stürmer

Der schönste Strand im Binnenland verwandelt sich am Sonntag, 4. Juni, beim Beach Open Air zur großen Freilichtbühne. Mit Sand unter den Füßen und einem Cocktail in der Hand können sich Besucher des Barracuda Beach in Neustadt-Glewe auf die rockigen Klänge von Christina Stürmer freuen (Einlass 18 Uhr).

>> zur Veranstaltungsseite

Tierpark- und Kinderfest in Perleberg

Pfingstsonntag ab 11 Uhr steppt der Bär, versichert Michael Niesler und lädt Groß und Klein zum Tierpark- und Kinderfest nach Perleberg ein. Auf dem Programm stehen Blasmusik, Kinderfeuershow, lustige Mitmachprogramme für den Nachwuchs, eine Modenschau und die Stargäste Sabrina und Wolfgang Ziegler.

>> zur Veranstaltungsseite

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie in unserer Veranstaltungsdatenbank.