Termin-Top-5 : Von Newcomern und alten Hasen

Der Schweighöfer singt

Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Jetzt singt der Matthias Schweighöfer auch noch. Und das gar nicht mal schlecht. Sein Album „Lachten Tanzen Weinen“ kletterte in den deutschen Albumcharts auf den fünften Platz. Wie es sich für einen echten Künstler samt großer Platte gehört, geht Matthias Schweighöfer mit seinen Liedern auf Tour.

>> zur Veranstaltungsseite

Open-Air in Hasenwinkel

Auch in diesem Jahr laden die Festspiele zu einem Kinder- und Familienfest in den idyllisch-verwunschenen Park von Schloss Hasenwinkel. Mit dabei sind u. a. das Deutsch-Polnische Musikschulorchester Stralsund und frisch gebackene „Jugend musiziert“-Preisträger, aber auch Profis wie das Sonus Brass Ensemble und Beatboxer der HipHop Academy Hamburg.

>> zur Veranstaltungsseite

DSDS on Tour

Die Teilnehmer der letzten Ausgabe von „Deutschland sucht den Superstar“ gehen auf große Deutschlandtournee. Nächster Halt: Schwerin. Das Konzert auf der Freilichtbühne beginnt am Sonntag um 18 Uhr. Unter anderem ist der Sieger der Staffel von 2017 mit dabei: Alphonso Williams.

>> zur Veranstaltungsseite

Fischerfest in Reutershagen

Auch in diesem Jahr wird das traditionelle Fischerfest am Schwanenteich im Rostocker Stadtteil Reutershagen gefeiert. Damit findet das älteste Volksfest der Hansestadt Rostock nun bereits zum 54. Mal statt. In den letzten Jahren zählte es tausende Besucher.

>> zur Veranstaltungsseite

Schlossfest lockt Besucher

Bis Sonntag findet rund ums Schweriner Schloss eine erlebnisreiche Reise in die Vergangenheit statt. Die Besucher können sich auf auf Kleinkunst, Handgemachtes und Musik, auf exklusive Einblicke ins Schlosses freuen. Los geht es heute um 10 Uhr an der Siegessäule mit dem Handwerk-Kreativ-Markt.

>> zur Veranstaltungsseite

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie in unserer Veranstaltungsdatenbank.