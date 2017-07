Termine-Top-5 : Von Wasserspaß bis Motorengedröhne

Die Badewannen fahren wieder

München hat sein Oktoberfest, Leipzig seine Messe, Köln hat seinen Karneval und Plau die große Badewannenrallye an der Elde. Zum 28. Mal findet das Event mit Budenzauber, Wasserschlachten, Musik und lustigen Gefährten auf dem Wasser statt. Los geht es heute Abend mit Live-Musik und einem Feuerwerk. Morgen gehen dann die Team an den Start.

Piraten erobern den Warnowstrand

In der Zeit von 13 bis 17 Uhr können kleine Piratenfans am Sonntag einiges erleben. Das Piratenfest bietet ein vielfältiges Programm mit vielen Attraktionen. Alle großen und vor allen Dingen kleinen Besucher können sich im Piratencamp zu handfesten Freibeutern ausbilden lassen. Nach einigen Stationen der Ausbildung erhält jeder nach bestandener Piratenprüfung ein „Piraten-Diplom“. Außerdem gibt es einen Piratenschatz zu gewinnen. Das große Fest findet im IGA Park Rostock statt.

So richtig schick essen in Schwerin

Genießen Sie drei Tage lang kulinarische Köstlichkeiten der Schweriner Köche, erlesene Weine aus Franken und dem Rest der Welt in Schwerins schönstem Gartenrestaurant im historischen Schlossgarten. Freuen Sie sich auf Spezialitäten aus der Toscana, Wild aus heimischen Wäldern, Pasta & Steaks und Pralinen, die sie so noch nie gekostet haben.

Speedway Euro Championship Güstrow

Es ist aus sportlicher Sicht das eindeutig wichtigste Rennen des Jahres – die 2. Runde der Speedway Europameisterschaft gastiert am Samstag in Güstrow. Der Start erfolgt um 17.30 Uhr, Besuchen können aber bereits ab 15.00 Uhr ins Stadion. Die Aktiven stehen für Autogrammwünsche bereit und DJ Basti von Antenne MV hat viel Musik dabei.

Familienfest am Zippendorfer Strand

Die Stadtwerke präsentieren am 15. und 16. Juli das Insel- und Strandfest am Zippendorfer Strand und auf Kaninchenwerder. Am Strand finden Aktionen im und am Wasser für Jung und Alt zum Mitmachen und Zuschauen statt. Auf der Insel werden Führungen und Turmbesichtigungen angeboten sowie Mitmachaktionen für die ganze Familie präsentiert. Die Überfahrt zur Insel erfolgt über die Weisse Flotte. Für das leibliche Wohl der Besucher wird natürlich im umfangreichen Maße gesorgt.

