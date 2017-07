Prognose für die Wahl 2017 : Wahlbörse: Das Tippspiel zur Bundestagswahl

Teilnehmer können Gebote für den Kauf von Aktien abgeben und sie können Aktien, die sich in ihrem Besitz befinden, zum Verkauf anbieten. Wer kaufen will, gibt einen Höchstpreis an, den er zu zahlen bereit ist. Wer verkauft, nennt einen Mindestpreis, den er haben will.

Um den Teilnehmern die Abgabe marktgerechter Gebote und Angebote zu erleichtern, werden für jede Aktie neben dem Preis, zu welchem die letzte Transaktion stattgefunden hat, die drei besten Verkaufsangebote mit den niedrigsten Limits und die drei besten Kaufgebote mit den höchsten Limits angezeigt. Eine Transaktion kommt zustande, wenn ein Kaufgebot auf ein Verkaufsangebot trifft und das Limit des Verkaufsangebots das des Kaufgebots nicht übersteigt, so dass sowohl den Vorstellungen des Käufers als auch denen des Verkäufers entsprochen werden kann.



Wie bei einer Wahl die Summe der Prozentwerte aller Parteien 100 ergibt, muss an der Wahlbörse eine entsprechende Normierung vorgenommen werden. Diese Spezialität wird durch eine Börsenbank realisiert, die immer nur Gesamtbündel aller Parteien zu 100 Prozent kauft oder verkauft. Daher befinden sich auch von jeder Partei gleich viele Aktien im Spiel.

Die Teilnehmer können jederzeit Aktienbündel von der „Börsenbank“ zum Festpreis von 100 ProCent kaufen und zum selben Preis auch wieder verkaufen. 100 ProCent entsprechen 1 Euro-Cent Realwährung. So kann man für einen Euro 100 Aktienbündel kaufen und hätte damit von jeder Partei genau 100 Aktien. Auf dem Handelsplatz kauft man dann einzelne Aktien zum aktuell angebotenen Preis, der immer zwischen 0 und 100 ProCent liegt.



Die Kurse werden alle fünf Minuten normiert und neu gestellt. Es gilt die alte Börsenregel: Ist die Nachfrage größer als das Angebot, steigt der Kurs, ist das Angebot größer als die Nachfrage, fällt der Aktienkurs. Das heißt: Wenn ein Spieler den Prozentwert einer Partei für überbewertet hält, verkauft er diese Papiere. Hält er eine Partei im Markt für zu tief bewertet, kauft er deren Aktien.



Nach Bekanntgabe des amtlichen Ergebnisses kauft die Bank alle Aktien zum geltenden Kurs zurück.