Waren/Rostock: 69-jähriger Autofahrer erliegt schweren Verletzungen

Avatar_prignitzer von svz.de

07. Oktober 2019, 15:33 Uhr

Der 69 Jahre alte Autofahrer, der Ende September bei Silz (Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Wagen gegen einen Laster geprallt war, hat das Unglück nicht überlebt. Wenige Tage nach dem schweren Verkehrsunfall sei der Mann am 3. Oktober in der Uniklinik Rostock seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Autofahrer aus Waren war am 27. September mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und in den entgegenkommenden Lastwagen gekracht. Ein Rettungshubschrauber hatte den Mann nach Rostock geflogen, nachdem ihn die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit hatte. Die Landstraße war für gut fünf Stunden voll gesperrt gewesen.