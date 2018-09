Fachtagung in Rostock : Warnung vor zu einseitiger Migrationsdebatte

Die Debatte um Migration und Integration bestimmt die Politik. Doch davon sollten sich die gemäßigten Kräfte nicht beeindrucken lassen, meinen Experten.

von svz.de

12. September 2018, 20:45 Uhr

Die Integrationsdebatte in Deutschland ist nach Ansicht des Chefs der Landeszentrale für politische Bildung, Jochen Schmidt, aktuell zu sehr vom Thema Migration und deren Eindämmung geprägt.

„Es muss viel mehr darüber gesprochen werden, was mit den Menschen passiert, die schon hier sind und die wir in der Gesellschaft auch dringend brauchen“ sagte Schmidt zur Tagung „Mittendrin statt nur dabei - Zur Integration in Deutschland“ am Mittwoch in Rostock.

Hugo: "Integration kein Volksfest"

Dabei gehe es auch um junge Menschen, deren Familien schon seit mehreren Generationen in Deutschland leben, sagte er. Diese Leute organisierten sich selbst und würden sich verstärkt in den politischen Diskurs mit einbringen. Genau dort könnten sie auch mit ihren eigenen Erfahrungen die Integration anderer vorantrieben.

„Integration ist kein Volksfest, es geht um Einfluss und Macht“, betonte der Geschäftsführer des Rostocker Vereins Migra, Michael Hugo. Früher sei das Kopftuch nie ein Problem gewesen, weil es meist eine Putzfrau trug. „Wenn jetzt eine Lehrerin oder Richterin das Kopftuch trägt, haben viele in der Gesellschaft Schwierigkeiten.“

Gespräche seien die Lösung

Die Gesellschaft sei aktuell dabei, sich zu verändern. „Dass das nicht widerstandsfrei geht, erleben wir gerade in Sachsen.“ Zur Lösung des Problems gebe es keine andere Lösung als die des Gesprächs, erklärte Hugo.

Es sei von zentraler Bedeutung, dass diese Debatte rational und abseits der aktuellen hitzigen Debatte aus Sachsen fortgesetzt wird, erklärte Schmidt. Denn die Integration habe nicht mit dem Anschwellen der Flüchtlingszahlen 2015 angefangen. So gebe es aus den vergangenen Jahrzehnten unendlich viele wichtige und optimistisch stimmende Beispiele von gelungener Integration, ohne die die heutige Gesellschaft nicht mehr vorstellbar sei.