Live-Chat am Donnerstag : Was tun bei der Prüfungsabsage?

Fragen und Antworten zum Abschluss der Ausbildung. Regelungen für Sachkunde- und andere Prüfungen

Avatar_prignitzer von svz.de

31. März 2020, 20:00 Uhr

Auch wenn das Ausbildungsende für die einen noch „sehr weit hin“ scheint und für die anderen, die Schulabgänger, noch „in weiterer Ferne“ - wegen der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Krise tauchen viele Fragen auf. So wurden die Berufsschulen geschlossen, Prüfungen teils auf den Sommer, teils in den Herbst verschoben. Zwischenprüfungen entfallen gänzlich. Ähnliches gilt für die handwerklichen Ausbildungsberufe. Seit der vom Land verfügten Schließung aller Bildungseinrichtungen ist auch das Berufsbildungs- und Technologiezentrum der HWK geschlossen. Damit finden bis zum 19. April 2020 keine Kurse, Seminare und Lehrgänge statt. Der Ausfall betrifft auch sämtliche Prüfungen, die in diesem Zeitraum demnach nicht abgelegt werden können.

Betroffen von den Ausfällen sind überdies Fortbildungs- und Ausbildereignungsprüfungen sowie folgende Sach- und Fachkundeprüfungen der IHK:

• Sachkundeprüfung für besondere Bewachungstätigkeiten nach § 34a Gewerbeordnung (GewO)

• Unterrichtung für Bewachungspersonal (dito)

• Sachkundeprüfung Versicherungsfachmann/-frau nach § 34d GewO

• Sachkundeprüfung Finanzanlagenfachmann/-frau nach

§ 34f GewO

• Sachkundeprüfung Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i GewO

• Prüfung der Sachkenntnis für den Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln

• Prüfung zur Qualifikation nach Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)

Ankündigung: Live-Chat am Donnerstag

Sie, Ihre Kinder oder Enkel haben offene Fragen rund um Ausbildung, Prüfung oder sonstige Themen? In Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Schwerin bietet unsere Zeitung am Donnerstag, um 15 Uhr, erneut ein Video-Expertenforum an. Und das sind die Experten: Peter Todt, Aus- und Weiterbildungschef der IHK, Karin Clehr, Leiterin Aus- und Weiterbildung HWK, und Gilbert Gräter, Schulleiter Berufliche Schule für Verwaltung in Schwerin.

Die Video-Konferenz wird auch auf www.facebook.com/svzonline , www.facebook.com/nnnonline und www.facebook.com/prignitzer gestreamt. Dort können Sie Ihre Fragen während des Streams loswerden. Fragen vorab gern an: leserbrief@svz.de.

Zwar kann sich jeder Betroffene auf den Webseiten der Kammern informieren, doch nicht für jede Einzelfrage gibt es eine pauschale Antwort. Dafür gibt es aber neben Hotlines und Newslettern der Kammern auch den Experten-Live-Chat unserer Tageszeitung. In der Vorwoche verzeichnete die Redaktion bei zwei Spezialforen zum Rettungsschirm sowie zu medizinischen Fragen zehntausende Zugriffe.