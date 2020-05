Caffiers Geheimnis : Was weiß der Verfassungsschutz in MV über den Terroristen Anis Amri?

Untersuchungsausschuss des Bundestages verlangt Akteneinsicht

von Helge Ahrens

22. Mai 2020, 19:00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) bekam in diesen Tagen Post aus dem Bundestag in Berlin. Absender des Schreibens ist Klaus-Dieter Gröhler (CDU), Vorsitzender des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Bei dem Anschlag des islamistischen Attentäters Anis Amri am 19. Dezember 2016 starben elf Besucher des Weihnachtsmarktes.

Gröhle verweist in dem Schreiben darauf, dass das Innenministerium in Schwerin zwar am 29. Juni 2018 Unterlagen des Verfassungsschutzes Mecklenburg-Vorpommerns an den Untersuchungsausschuss geliefert hat. Doch die, so ein im Untersuchungsausschuss geäußerter Verdacht, seien ausgesprochen unvollständig oder bis zur Unleserlichkeit geschwärzt. Gröhle bittet den Innenminister in Schwerin deshalb, „die Aktenvorlage daraufhin zu prüfen, inwieweit eine Entschwärzung der vorgelegten Aktenstücke vorgenommen und die Aktenvorlage durch weitere Aktenstücke vervollständigt werden kann.“ Der Brief liegt unserer Redaktion vor.

Hatte der Terrorist Amri Verbindungen nach Mecklenburg-Vorpommern? Warum sind Unterlagen des Verfassungsschutzes im Nordosten plötzlich so wichtig für den Untersuchungsausschuss im Bundestag?

Bislang hatte Innenminister Caffier dazu geschwiegen. Auch wir bekommen gestern auf unsere Anfrage die offizielle Standardantwort aus dem Ministerium: „... wie Sie wissen, werden die Ermittlungen zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vom Generalbundesanwalt (GBA) geführt. Deshalb bitten wir Sie, sich mit Ihren Fragen direkt an den GBA zu wenden.“

Schlecht informiert fühlt sich offensichtlich auch der Untersuchungsausschuss in Berlin, wie ein Wortprotokoll aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 7. Mai belegt. Das Protokoll liegt unserer Redaktion vor. Danach sagt die Obfrau der Linken, Martina Renner, nach ihren Informationen habe der Landesverfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommerns nach dem Anschlag brisantes Material über Anis Amri an den Bundesverfassungsschutz geschickt. In der Materialsammlung sei es um Informationen zu der Struktur gegangen, zu der Amri offenbar gehörte, und um Waffenbeschaffungen.

Möglicherweise gab es eine Quelle in Mecklenburg-Vorpommern. Ob die Verhaftung eines Irakers im Januar 2019 in Ludwigslust damit im Zusammenhang steht, ist unbekannt. Der Mann soll mutmaßlichen islamistischen Terroristen aus Meldorf in Schleswig-Holstein eine Pistole der Marke Makarow angeboten haben. Die Männer in Meldorf waren zeitgleich mit dem Iraker in Ludwigslust festgenommen worden.

Doch die Unterlagen mit Hinweisen auf Strukturen und Waffenbeschaffungen fehlen dem Untersuchungsausschuss, moniert Renner. „Oder wir können sie nicht lesen, weil die Akte wie auch die andere Geheimakte aus MV ..., die sind halt sehr stark geschwärzt“, so die Politikerin laut Wortprotokoll.

Ob andere Bundesbehörden wie der Generalbundesanwalt genauso lückenhaft über die Erkenntnisse aus Mecklenburg-Vorpommern informiert wurden, lässt die Bundestagsabgeordnete offen. Sie verweist darauf, dass sich zwischenzeitlich sogar Mitarbeiter des Landesverfassungsschutzes von sich aus mit brisanten Hinweisen an die Bundesanwaltschaft gewandt hätten.

Den ungewöhnlichen Vorgang bestätigt eine Vertreterin des Generalbundesanwaltes auf derselben Sitzung des Untersuchungsausschusses. Am 28. Oktober 2019 seien Hinweise eines Verfassungsschutzmitarbeiters aus Mecklenburg-Vorpommern über Anis Amri in ihrer Behörde in Karlsruhe eingegangen. Die Oberstaatsanwältin betont, diesen Hinweisen werde seitdem kontinuierlich durch Zeugenvernehmungen und Abgleiche mit bisherigen Ermittlungsergebnissen nachgegangen. Dem Generalbundesanwalt seien zudem weitere Schriftstücke aus Schwerin angekündigt worden. Nach Abschluss der Ermittlungen werde man dem Untersuchungsausschuss die Ergebnisse zur Verfügung stellen.

In Schwerin bringt Caffiers Geheimnis den innenpolitischen Sprecher der Linken im Landtag, Peter Ritter, auf die Palme: „Das Innenministerium verweigert konkrete Sachinformationen und öffentliche Aufklärung mit Verweis auf den Generalbundesanwalt.“ Seine Fraktion hat jetzt beantragt, die Obleute des Untersuchungsausschusses im Bundestag zum Gespräch in den Innenausschuss des Landtages nach Schwerin einzuladen.