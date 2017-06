Langzeitarbeitslosigkeit : Wie wirkt sich Hartz IV aus?

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die historisch niedrige Zahl von 67 600 Arbeitslosen im Mai in Mecklenburg-Vorpommern darf laut Erwerbslosenverband nicht den Blick auf das Schicksal der vielen Hartz-IV-Bezieher im Land verstellen. „Fast die Hälfte der 119 000 Erwachsenen und 39 000 Kinder und Jugendlichen lebt schon vier Jahre und länger von der Grundsicherung“, sagte der Landesvorsitzende des Arbeitslosenverbandes, Jörg Böhm. Das habe dramatische Auswirkungen auf Gesundheit und Familienstrukturen von Betroffenen sowie auf den Bildungserfolg ihrer Kinder. Schul- und Ausbildungsabbrüche kämen in Familien mit Hartz-IV-Bezug häufiger als in anderen Familien vor, sagte Böhm.

Armut bringe Bildungsarmut hervor, was zu einer Vererbung von Leben mit Hartz IV führen könne. Er forderte wissenschaftliche Studien durch die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern zu den Folgen von langjährigem Hartz-IV-Bezug. Untersucht werden sollten auch die Auswirkungen auf das wirtschaftliche Klima von Städten und Regionen.