Fotowettbewerb : Wir suchen Ihre schönsten Fotos

Preise beim bundesweiten Wettbewerb im Wert von mehr als 40 000 Euro zu gewinnen.

von Volker Bohlmann

18. Juni 2019, 18:14 Uhr

Sommer, Sonne, Wellenbad oder die Welt entdecken. Alles ist möglich in der bevorstehenden Urlaubszeit. Wir, die Schweriner Volkszeitung, der Prignitzer und die Norddeutschen Neuesten Nachrichten möchten Sie, liebe Leser, dafür begeistern, ihre schönsten, spannendsten und kreativsten Momente mit der Kamera festzuhalten.

Beteiligen Sie sich mit uns am bundesweiten 45. Leser-Fotowettbewerb „Blende 2019“. Nutzen Sie die Chance, ihre Fotos einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Fünf Kategorien stehen zur Auswahl. Eine Jury unseres Hauses prämiert die besten Bilder aus der Region. Gehören Sie mit Ihren Fotografien zu den Platzierten unserer Zeitung, erhalten Sie in der bundesweiten Endausscheidung des Wettbewerbs eine zusätzliche Chance: Unser Partner, die Prophoto GmbH, lobt Sachpreise im Gesamtwert von mehr als 40 000 Euro aus.

Die Themen:

Nightlife – Fangen Sie die berauschende Stimmung im Club ein oder halten Sie das nächtliche Treiben auf den Straßen fest.

Verkehrte Welt – Überdimensionierte Brücken über einem Bach, auf dem Kopf stehende Objekte, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Entscheiden Sie, was verkehrt ist.

Special Moments – Besondere Momente definiert jeder von uns anders. Aus diesem Grund überlassen wir es

Ihnen, ob Sie einen Sonnenuntergang, den Geburtstag mit der Familie, eine Hochzeitstorte oder einen anderen für Sie wunderschönen Moment festhalten möchten. Fangen Sie Emotionen ein.

In Bewegung – Gesucht werden beispielsweise Bilder von Musikern, Sportlern in Aktion, aber auch vorbeihuschenden Menschen in Städten, fahrenden Autos, Bussen oder Tieren in Bewegung.

Blumen – Die Nahaufnahme einer einzelnen Blüte oder ein ganzes Blumenmeer sind möglich. Wichtig ist

lediglich, dass das Motiv nicht durch andere Elemente gestört wird.

Sonderthema Jugendliche – Schöne analoge Welt – Jenseits der Cyberwelt gibt es sehr viel zu entdecken und zu erleben.

Fangen Sie diese Momente ein. Mögliche Motive sind Menschen, die ein Feuerwerk nicht über ein Display sehen, sondern den Moment genießen, ein Kind, das mit Bauklötzen statt mit einem Gameboy spielt, alte Telefonzellen, ein Plattenladen oder ein Zeitungsstand.

Nehmen Sie ihre Kamera zur Hand, gehen Sie nach draußen und machen Sie sich Ihr ganz eigenes Bild.

So machen Sie mit

Registrieren Sie sich auf der Wettbewerbsseite www.prophoto-online.de/blende-

fotowettbewerb

Suchen Sie sich eine der passenden fünf Rubriken aus oder beteiligen sich umfassend

in allen Bereichen.

Einsendeschluss ist der

30. September 2019.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!