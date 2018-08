Zu wenige Biotonnen : Wohin mit Biomüll?

Biotonnen sind trotz gesetzlicher Regelung noch immer nicht überall in MV vorhanden.

von Lisa Kleinpeter

13. August 2018, 20:45 Uhr

Die Bananenschale gehört in die Biotonne und nicht in den Hausmüll. So will es das deutsche Kreislaufwirtschaftsgesetz. Seit knapp drei Jahren sind alle Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, ihren Einwohnern ein System zur Getrenntsammlung von Bio- und Haushaltsabfällen bereitzustellen. Doch in jedem fünften Kreis werden im Jahr 2018 noch immer nicht flächendeckend Biotonnen angeboten, kritisiert jetzt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Auch in MV gibt es nicht überall die Biotonne.

An der Mecklenburgischen Seenplatte ist das getrennte Sammelsystem nur teilweise eingeführt. In Vorpommern-Greifswald gibt es gar keine Biotonne. „Mit 4,6 Millionen Tonnen jährlich werden weit weniger als die möglichen neun Millionen Tonnen Bioabfall in Deutschland getrennt erfasst und verwertet“, kritisiert der Nabu auf seiner Website. Das Problem: Bioabfälle, die in der Restmülltonne landen, lassen sich nachträglich kaum wieder aussortieren. Dabei liegt in weggeworfenen Kartoffelschalen, Grünschnitt und Co. viel Potenzial. Durch die Vergärung der Abfälle entsteht ein Biogas, welches zur Wärme- und Energiegewinnung genutzt werden kann. Außerdem lässt sich aus dem biologischen Müll schadstoffarmer Kompost gewinnen.

Erst 2016 wurde in Vorpommern-Greifswald eine neue einheitliche Entsorgungssatzung festgelegt. Die Biotonne kommt darin trotzdem nicht vor. „Sie ist für uns ökologischer Unsinn“, sagt der Sprecher des Landkreises, Achim Froitzheim. „Wir sind 1,5 Mal so groß wie das Saarland. Die meisten Menschen hier haben einen eigenen Komposthaufen.“ Der Biomüll müsste über lange Strecken von den entfernten Dörfern eingesammelt werden. Neue Fahrzeuge und auch Tausende Tonnen müssten angeschafft werden. Das sei nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern schlüge sich außerdem in den Abfall-Entsorgungskosten nieder. „Die Einführung der Biotonne würde sich nur in Greifswald lohnen“, so Froitzheim. Das sei aber erst mit dem Auslaufen der Satzung 2021 ein Thema. Bis dahin könnten die Anwohner ihre Bioabfälle bei den Wertstoffhöfen des Landkreises abgeben.

Eine Befreiung von der getrennten Bioabfallerfassung sei laut Wirtschaftsministerium in Schwerin nur da möglich, wo „die Bürger ihre Bioabfälle selbst verwerten, zum Beispiel in Form der Eigenkompostierung“. Einwohner können eine Biotonne bei Bedarf bestellen. „Die Folgen dieser Freiwilligkeit sind ein geringer Anschlussgrad und niedrige Sammelmengen“, so Nabu.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim werden zum Beispiel weniger als zehn Kilogramm Bioabfall pro Einwohner im Jahr gesammelt. Auch hier ist die Nutzung der Biotonne freiwillig. In Nordwestmecklenburg und im Landkreis Rostock sind es immerhin bis zu 39 Kilo. Im Bundesdurchschnitt landen 56 Kilo Bioabfall pro Einwohner im Jahr in der Tonne. Nur in Schwerin und Vorpommern-Rügen werden mehr als 70 Kilo gesammelt.