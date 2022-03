Landkreis Ludwigslust-Parchim : Wohnungsbrand mit hohem Schaden in Malliß: Ursache geklärt

Die Ursache für den Brand mit hohem Schaden in einem Mehrfamilienhaus in Malliß (Ludwigslust-Parchim) ist weitgehend geklärt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde in der betroffenen Wohnung am Abend des 25. März wohl mit leicht entzündlichen Stoffen und einer Zündquelle hantiert. Das habe zu dem Feuer geführt, bei dem die Wohnung ausbrannte. Bei dem Vorfall am Freitagabend mussten alle Hausbewohner des betreffenden Treppenaufganges in dem viergeschossigen Haus überhastet fliehen.

Durch Flammen, Rauch und Löschwasser waren alle acht Wohnungen des Aufganges nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wurde auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt weiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen die Mieter der Brandwohnung im dritten Geschoss. Verletzt wurde niemand. Die Mieter kamen laut Polizei vorübergehend b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.