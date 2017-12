Fleischerei in Schlieffenberg : Wurst und Festtagsbraten vom eigenen Schwein

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Detlef Drewes

26.Dez.2017

Als sei die Zeit stehen geblieben: Matthias Becker arbeitet mit etlichen scharfen Zerlegemessern, einige davon mit gebogener Klinge, in seiner Fleischerei in Schlieffenberg. Vor ihm eine Schweinehälfte, die mehrere Tage im Kühlhaus abgehangen hat, wie der Fachmann sagt. Die will er jetzt zerlegen.

Mit seiner Arbeit hat der 41-Jährige schon am frühen Morgen begonnen. Da haben neun private Halter zwölf Schweine angeliefert. Zwei Kunden waren aus Rostock und Demmin in das Dorf unweit von Teterow gekommen.

Zum Jahresende herrscht Hochbetrieb. „Das geht fast schon über meine Kräfte“, sagt Becker. „Aber ich bin der einzige verbliebene Hausschlachter weit und breit. Da ist die Nachfrage natürlich riesengroß.“ Zwei Stunden später hängen die Schweine am Haken, vom Tierarzt begutachtet und für gut befunden – sichtbar am Stempel auf den Schinken. Zudem trägt jedes Schwein jetzt einen Zettel mit dem Namen des Lieferanten. „Jeder will natürlich Fleisch und Wurst von seinem Schwein haben. Zumal es mitunter erhebliche Unterschiede gibt. Einige Exemplare wiegen gerade mal gut 100 Kilo, andere sind fast doppelt so schwer“, sagt Becker und schließt das Kühlhaus.

Früher fuhren die Hausschlachter zu den Haltern in die Dörfer. Das ist vorbei. „Die hygienischen Anforderungen sind immer schärfer geworden“, erklärt Becker, der die Landfleischerei vor einigen Jahren nach dem plötzlichen Tod seines Vaters übernahm. „Es fehlte meinem Vater immer mehr auch die Zeit, auf die Höfe zu fahren. Zudem ist das ein enormer Kostenfaktor“, gibt er zu bedenken.

Nur auf dem Thünengut Tellow bei Teterow gibt es für Besucher der Anlage zweimal im Jahr traditionelle Schlachtefeste. Mit Krummholz, auf dem das Schwein zum Zerlegen festgezurrt wird, und einem alten Waschkessel, in dem die Wurst gekocht wurde. Auch eingeweckt wurde viel. Heute landet das Gros in der Tiefkühltruhe.

Stück für Stück schneidet Becker mit geübten Handgriffen die Fleischteile aus der Schweinehälfte: Keule, Schinken, Eisbeine, Schnitzelfleisch. Was nicht anders zu verwenden ist, kommt in die Wurst. Zum Angebot der Schlieffenberger Fleischerei gehört die gesamte Wurstpalette, fast 70 Sorten, von Bierschinken über Leberwurst bis zur Salami. Produziert wird zumeist nach überlieferten Rezepturen.