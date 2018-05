Museen : 1,3 Millionen Euro für Kunstausstellungen und Museen 2017

Das Land hat die Museen in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr mit 1,3 Millionen Euro unterstützt. Das Geld floss in die Museen selbst sowie in Ausstellungen und museale Projekte, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Fördermittel standen demnach auch aus Sonderprogrammen für Investitionen, zur Sicherung des schriftlichen und audiovisuellen Kulturguts sowie für die Heimatpflege bereit.

von dpa

09. Mai 2018, 17:26 Uhr

Mehr als 80 Museen des Landes präsentieren sich und ihre Ausstellungsstücke am kommenden Sonntag beim Internationalen Museumstag. Vielerorts öffnen die Häuser ohne Eintritt und veranstalten Sonderaktionen.

Seit dem vergangenen Jahr finanziert das Land nach Angaben des Ministeriums außerdem die Landesfachstelle Museen in Rostock, die nichtkommerzielle Einrichtungen berät und bei ihrer Arbeit begleitet. Über einen Zeitraum von fünf Jahren stünden dafür 600 000 Euro bereit.