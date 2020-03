Wirtschaft : 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum in MV 2019

Avatar_prignitzer von dpa

30. März 2020, 10:42 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent gewachsen. Dies teilte das Statistische Landesamt in Schwerin am Montag auf der Basis erster vorläufiger Regionalergebnisse mit. Im Bundesdurchschnitt sowie im Durchschnitt der neuen Länder stieg das Bruttoinlandsprodukt demnach nur um 0,6 Prozent. An der Gesamtwirtschaftsleistung Deutschlands hatte Mecklenburg-Vorpommern mit einem Bruttoinlandsprodukt von 46,6 Milliarden Euro einen Anteil von 1,4 Prozent.