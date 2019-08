Brände : 100 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

von dpa

18. August 2019, 12:27 Uhr

Bei einem Wohnhausbrand in Gorlosen im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Samstagabend ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Eine Nachbarin habe den Rauch bemerkt und die Bewohner des Gebäudes im Ortsteil Strassen gewarnt, teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Dachstuhl bereits in Flammen gestanden. Das Haus sei bis auf weiteres unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.