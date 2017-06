Prozesse : 107 000 Euro weg: Täter hatten wohl Komplizen

Die zwei Angeklagten im Prozess um einen spektakulären Einbruch in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hatten vermutlich Komplizen. Das wurde am Montag beim Prozess wegen bandenmäßigen Diebstahls am Neubrandenburger Landgericht deutlich. Die Kammer hörte über Wochen aufgezeichnete Mitschnitte von Handy-Gesprächen der Männer und ihrer Bekannten, darunter ein Mann, der «Bauer» genannt wurde. Die 27 und 23 Jahre alten Angeklagten hatten vor Gericht gestanden, im Herbst 2016 am helllichten Tag eine Münzsammlung und 107 000 Euro Bargeld aus einer Wohnung in Stavenhagen gestohlen zu haben.