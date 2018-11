Demonstrationen : 1200 Gegendemonstranten bei AfD-Demo in Greifswald

Rund 1200 Menschen haben am Samstag in Greifswald gegen eine Kundgebung der AfD demonstriert. Nach Angaben der Polizei, beteiligten sich etwa 250 Menschen am AfD-Demonstrationszug. Die Kundgebung lief unter dem Motto «Nein zum globalen Migrationspakt!».

von dpa

11. November 2018, 08:48 Uhr

Unterwegs zwangen mehrere Sitzblockaden den Demonstrationszug, die geplante Route durch die Greifswalder Innenstadt zu ändern. Gegen 18.30 Uhr war die Veranstaltung vorüber. Zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen im Innenstadtgebiet. Für die rund 400 Polizisten verlief der Tag grundsätzlich friedlich.