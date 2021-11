Kriminalität : 14-Jähriger nach Brand in Wohnhaus in Schwerin gefasst

Die Polizei in Schwerin hat einen 14-Jährigen gefasst, der Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben soll.

Schwerin | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, wurde der Jugendliche am Montagabend dabei beobachtet, wie er einen Elektroverteiler im oberen Flur des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Großer Dreesch in Brand gesetzt habe. Die von Hausbewohnern alarmierten Beamten konnten den Flüchtigen in der Nähe des Tatortes aufgreifen. Durch das Feuer mussten vier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.