Gesundheit : 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet: Inzidenz steigt auf 3,0

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, vier weniger als am Vortag.

Rostock | Die Inzidenz stieg auf nunmehr 3,0 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 0,9. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Land blieb konstant bei 1164. Mit 9,4 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schw...

