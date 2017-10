Wissenschaft : 15. Ehrenpromotion für Rostocker Mediziner Horst Klinkmann

Rostock/Krems (dpa/mv) - Der Rostocker Mediziner und frühere Chef der Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, Horst Klinkmann, hat seine 15. Ehrenpromotion erhalten. Er wurde am Montagabend von der Donau-Universität im österreichischen Krems für sein wissenschaftliches Lebenswerk ausgezeichnet, wie die Universität am Dienstag berichtete.