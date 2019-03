Klima : 1500 Teilnehmer zu «Fridays for Future»-Demos erwartet

In mehreren Städten des Landes wollen heute Schüler an den Klimademonstrationen «Fridays for future» teilnehmen. Die Organisatoren der Bewegung in Mecklenburg-Vorpommern rechnen mit rund 1500 Teilnehmern in Rostock, Stralsund, Schwerin, Greifswald, Anklam, Wismar, Neubrandenburg, Friedland, Bergen und Boizenburg. Weltweit sind mehr als 1650 Klimakundgebungen geplant, in Deutschland knapp 200. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat auf die Schulpflicht aufmerksam gemacht: Das Fernbleiben vom regulären Unterricht könne schulische Konsequenzen nach sich ziehen.

von dpa

15. März 2019, 02:03 Uhr

«Ich finde es großartig, dass sich bei uns in Mecklenburg-Vorpommern so viele junge Menschen für den Klimaschutz einsetzen», zeigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Verständnis für die Schüler. «Sie erinnern uns daran, dass wir eine Verantwortung gegenüber kommenden Generationen haben.» Diese Verantwortung bestehe darin, die Erde in einem guten Zustand zu halten.

Die Klima-Bewegung geht auf die schwedische Schülerin Greta Thunberg zurück. Ihr Engagement hat ihr sogar eine Nominierung für den Friedensnobelpreis eingebracht. Drei Abgeordnete der norwegischen Sozialistischen Linkspartei sprachen sich dafür aus, dass der 16-Jährigen die renommierte Auszeichnung überreicht wird.