Gesundheit : 17 neue Corona-Infektionen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Freitag vergangener Woche 17 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle auf 1169, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Montag mitteilte. Sechs neue Fälle traten im Landkreis Vorpommern-Greifswald auf und vier in Nordwestmecklenburg. Unverändert blieb mit 144 die Zahl der Patienten, die seit Beginn der Pandemie in Kliniken behandelt werden mussten, ebenso wie die der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus gestorben sind. Sie liegt seit Monaten bei 20.

Avatar_prignitzer von dpa

28. September 2020, 16:51 Uhr