Verkehr : 18-Jährige kommt von Fahrbahn ab und stirbt

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 06:08 Uhr

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend in der Nähe von Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von der Bundesstraße 104 abgekommen und dabei tödlich verunglückt. Die Frau erlag nach dem frontalen Zusammenstoß mit einem Baum noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Die Ursache für den Crash war zunächst unklar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3100 Euro. Die Straße musste zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Mitteilung der Polizei