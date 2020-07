Verkehr : 18-Jähriger will «Muttis Auto testen»: Mit Tempo 155 ertappt

Dorf Mecklenburg/Annaberg-Buchholz (dpa/mv) - Weil er nach eigenen Angaben «Muttis Auto einmal testen» wollte, darf ein Fahranfänger aus Sachsen nach einer Kontrolle in Mecklenburg nun mindestens einen Monat zu Fuß gehen. Denn der 18-Jährige war am Mittwoch mit dem Auto seiner Mutter bei Dorf Mecklenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit 155 Stundenkilometern bei erlaubten 100 gemessen worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Avatar_prignitzer von dpa

23. Juli 2020, 16:33 Uhr