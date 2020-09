Gesundheit : 19 Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern, besonders in Rostock, setzt sich die Reihe von Tagen mit vergleichsweise hohen Zahlen von Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus fort. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag berichtete, wurden landesweit 19 neue Fälle registriert, davon allein 15 in Rostock. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte waren es zwei, im Kreis Ludwigslust-Parchim und in Vorpommern-Greifswald jeweils einer.

Avatar_prignitzer von dpa

21. September 2020, 17:57 Uhr