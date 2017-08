Kriminalität : 19-Jähriger verletzt Polizisten in Boizenburg

Ein 19-Jähriger hat am Samstag in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Polizisten angegriffen und verletzt. Der aus Lübtheen stammende Mann war nach Angaben der Beamten psychisch auffällig und wurde später nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Klinik eingewiesen.