Agrar : 190 000 Euro für die sechs besten Agrar-Vermarktungsideen

Avatar_prignitzer von dpa

17. Dezember 2019, 03:02 Uhr

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) prämiert am heutigen Nachmittag in Stralsund die besten Vermarktungsideen zur Bewerbung von regionalen Produkten aus der Land- und Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Der Wettbewerb namens «von hier» ist mit insgesamt 190 000 Euro dotiert. Im September hatte das Agrarministerium zum Wettbewerb aufgerufen. Danach seien aus 18 Beiträgen sechs Gewinner ausgewählt worden. «Der Wettbewerb hat gezeigt, dass es viele gute Ideen und interessante Vorhaben gerade bei den ganz kleinen und relativ jungen Unternehmen gibt», sagte Backhaus.