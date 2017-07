Kriminalität : 20-Jähriger bekommt Hausverbot in Bar und zieht Messer

vergrößern 1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Ein Streit zwischen vier Jugendlichen und dem Betreiber einer Shisha-Bar ist in der Schweriner Innenstadt eskaliert. Ein 20-Jähriger habe bei der Auseinandersetzung am Freitagabend ein Cuttermesser gezogen, daraufhin habe der Besitzer ihn mit einem Stuhl beworfen, teilte die Polizei mit. Früher am Abend hatte der 20-Jährige in der Bar Hausverbot bekommen. Später kam er mit drei Freunden zwischen 17 und 21 Jahren zurück. Nachdem der Betreiber den Stuhl geworfen hatte, flohen die vier Jugendlichen. Die Polizei konnte sie allerdings nahe der Bar stellen.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 12:33 Uhr