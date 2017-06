Verkehr : 22-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A20

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 20 in Richtung Lübeck gestorben. In Höhe Altentreptow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen habe sich mehrfach überschlagen, berichtete die Polizei. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Insassen im Alter von 18 und 19 Jahren wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 08:15 Uhr