Kriminalität : 240 000 Euro teurer Sportwagen in Boizenburg geklaut

10. März 2020, 11:45 Uhr

Unbekannte Täter haben einen Luxussportwagen aus der Garage eines Einfamilienhauses in Boizenburg/Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Das rund 240 000 Euro teure Fahrzeug sei zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht fahrbereit gewesen, teilte die Polizei mit. Die Täter sollen den Sportwagen daher erst aus der Garage geschoben und dann mit einem anderen Fahrzeug abtransportiert haben. Laut Polizei muss sich der Diebstahl zwischen dem 21. Februar und dem 09. März ereignet haben. Der Besitzer hatte sich in diesem Zeitraum nicht in Boizenburg aufgehalten. Der Diebstahl seines Sportwagens war ihm deshalb erst am Montag aufgefallen.