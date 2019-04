Festspiele : 25 Bühnen beim Kleinen Fest im großen Park in Ludwigslust

Das «Kleine Fest im großen Park» in Ludwigslust feiert Jubiläum. Zur 25. Ausgabe am 9. und 10. August werde auf 25 Bühnen internationale Comedy, Akrobatik, Artistik und Zauberei geboten, teilten die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch mit. Das «Kleine Fest im großen Park» ist mit bis zu 18 000 Besuchern an zwei Abenden die größte Veranstaltung des Klassik- und Kulturfestivals. Intendant Markus Fein sagte: «Das Kleine Fest ist für die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern viel mehr als ein Termin. Es ist eine Liebeserklärung an die Stadt und den Schlosspark.»

von dpa

17. April 2019, 16:12 Uhr

Neben altbekannten Schaustellern wie Publikumsliebling Frans, dem kleinen Clown, hat sich den Angaben zufolge erneut die Akrobaten-Truppe Jambo Brothers aus Kenia angemeldet. Aus Deutschland seien unter anderem die Kabarettisten Werner Momsen und Timo Wopp dabei.

Ludwigslust bietet zudem die Bühne für ein weiteres traditionelles Festspiele-Format: Beim «Fest für die Musik aus MV» steht am 2. August ein ganzer Tag im Zeichen der musikalischen Traditionen des herzoglichen Hofs von Ludwigslust (1763-1837), wie es hieß. In der Stadtkirche spielen demnach die Musiker vom Orchester Wiener Akademie mit Flötistin Verena Fischer und Tatjana Zimre an der Oboe unter anderem Werke von Haydn und von den Ludwigsluster Komponisten Johann Wilhelm Hertel (1727-1789) und Johann Matthias Sperger (1750-1812).