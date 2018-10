Denkmäler : 250 000 Euro aus Strategiefonds für Kirchensanierung

von dpa

02. Oktober 2018, 12:34 Uhr

Zwei Kirchen in Vorpommern erhalten für dringend notwendige Sanierungsarbeiten eine Viertelmillion Euro aus dem Strategiefonds des Landes. Die Kirche in Ranzin sei durch starke Rissbildungen im Mauerwerk in ihrer Substanz bedroht. In der Zwölfapostelkirche in Züssow stehen nach der fast abgeschlossenen Neudeckung unter anderem die grundlegende Entfeuchtung sowie die Erneuerung von Fußboden und Heizung auf dem Plan, wie der Pommersche Evangelische Kirchenkreis am Dienstag mitteilte. Der CDU-Fraktionschef und Landeschef Vincent Kokert hatte bei einem Vorort-Termin die Fördermittelzusage aus dem Strategiefonds des Landes gegeben. Die Kirchengemeinde Züssow-Zarnekow-Ranzin (Vorpommern-Greifswald) liegt 20 Kilometer südlich von Greifswald.