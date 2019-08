Denkmäler : 250 Baudenkmäler öffnen beim «Tag des offenen Denkmals»

Rund 250 historische Gebäude und Anlagen können beim diesjährigen «Tag des offenen Denkmals» in Mecklenburg-Vorpommern besichtigt werden. Bundesweit machten die Eigentümer von etwa 8000 Baudenkmalen, Parks oder archäologischen Stätten am 8. September mit, teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Montag in Bonn mit. Der «Tag des offenen Denkmals», der dieses Jahr anlässlich des 100. Bauhaus-Jubiläums unter dem Motto «Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur» steht, sei die größte Kulturveranstaltung in Deutschland.

von dpa

12. August 2019, 16:12 Uhr

Vielerorts stehen der Stiftung zufolge revolutionäre Ideen oder der technische Fortschritt im Fokus, den ein Denkmal zu seiner Entstehungszeit repräsentierte. In Mecklenburg-Vorpommern ist neben zahlreichen Kirchen, Schlössern und Gutshäusern zum Beispiel eine Dampfziegelei aus dem Jahr 1907/8 in Benzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu besichtigen. Die historische Technik ist noch funktionsfähig.

In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) öffnet der «Lübecker Speicher» aus dem Jahr 1815 mit historischer Aufzugstechnik und einer Schütthöhenkennzeichnung für verschiedene Getreidearten. Im Foyer der nachkriegsmodernen Mensa am Schießwall der Universität Greifswald gibt es einen Vortrag zum 22 Meter langen Monumental-Wandgemälde «Studenten in der sozialistischen Gesellschaft», das Wolfgang Frankenstein in den 1970er Jahren schuf.

«Was heute als alt erscheint, war nicht immer alt», erklärte der Vorstand der Stiftung, Steffen Skudelny. «Viele Denkmale, die uns heute selbstverständlich erscheinen, waren zu ihrer Entstehungszeit modern und revolutionär. Ihre Spuren möchten wir gemeinsam am Tag des offenen Denkmals entdecken.»