Verkehr : 28 Verstöße bei Aktionstag zu 3G-Regeln im Nahverkehr

Die Bus-Fahrgäste im Osten Mecklenburg-Vorpommerns halten sich zum größten Teil an die Corona-Regeln.

Schwerin | Das haben die Kontrollen beim landesweiten Aktionstag am Dienstag im Polizeipräsidium Neubrandenburg ergeben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Von den am Nachmittag insgesamt 875 kontrollierten Bürgern konnten 28 Frauen und Männer keine 3G-Nachweise im Nahverkehr vorweisen - und mussten an der jeweils nächsten Haltestelle aussteigen. I...

